Neymar não irá voltar à seleção brasileira em convocação de Dorival nesta sexta; veja motivos

Com grandes expectativas para seu retorno, Neymar não será convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Data Fifa de novembro. Em consenso, comissão técnica, atacante do Al-Hilal e CBF concordaram em postergar esse retorno do camisa 10 para 2025 e deixá-lo fora da lista do treinador, que será anunciada nesta sexta-feira. Assim, Neymar poderá ganhar mais ritmo de jogo e melhorar seu condicionamento físico antes de voltar a defender o Brasil.