Com um gol olímpico e um show do holandês Reijnders, o Milan enfim venceu a primeira nesta edição da Liga dos Campeões. Em casa, o time italiano superou o Club Brugge por 3 a 1, jogando com um a mais em campo desde o fim do primeiro tempo, nesta terça-feira. Pulisic foi o autor do gol de escanteio, enquanto Reijnders anotou os demais gols da equipe anfitriã.