Depois da grande vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 0) no meio da semana pela Liga dos Campeões, o Lille venceu o 'Clássico do Norte' contra o Lens por 2 a 0 neste sábado (26), pela 9ª rodada do Campeonato Francês, que também teve o Brest derrotando o Reims por 2 a 1.