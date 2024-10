O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) vai investigar a emboscada da Mancha Alvi Verde, principal organizada do Palmeiras, a um ônibus da Máfia Azul, com torcedores do Cruzeiro, que terminou com uma pessoa morta e 20 feridos. O ataque aconteceu neste domingo, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana.