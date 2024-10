A Fifa avisou ao Flamengo que vai bancar os salários do atacante Pedro até que ele se recupere da lesão no joelho esquerdo sofrida no dia 4 de setembro, conforme informação divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto treinava com a seleção brasileira, em preparação para o duelo com o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.