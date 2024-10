Dudu volta a negociar com o Cruzeiro e não deve ficar no Palmeiras em 2025

Quando recuou, decidiu ficar no Palmeiras e avisou que seu ciclo não estava perto de terminar, Dudu indicou que permaneceria por mais uma temporada no clube do qual se tornou ídolo. No entanto, o ciclo do atacante está, na verdade, próximo de se encerrar. Sabendo disso, ele voltou a conversar com Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, que manifestou irritação com o jogador quando a negociação melou em junho passado, mas, internamente, manteve o desejo de tê-lo no elenco na próxima temporada.