No duelo entre os experientes goleadores Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo, o português levou a melhor. Mesmo atuando no estádio Nacional de Varsóvia, neste sábado, Portugal derrotou a Polônia por 3 a 1, com um dos gols marcados pelo camisa 7, e manteve os 100% de aproveitamento na Liga das Nações.