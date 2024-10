A parada da Data Fifa deu uma "dor de cabeça do bem" para o técnico Ramón Díaz. Com dois jogos decisivos logo no retorno, o treinador argentino ganhou uma acirrada disputa por posições para definir quais jogadores serão titulares do duelo com o Athletico-PR, que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento e, depois, para a definição de vaga na final da Copa do Brasil.