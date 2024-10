O estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, corre o risco de ficar fechado por 15 dias. A Comissão Estadual contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte se reuniu na sede do Conselho Superior do Desporto (CSD) e propôs a punição em função dos incidentes ocorridos no clássico com o Real Madrid, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.