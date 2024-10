Os 23 convocados que defenderão a seleção brasileira na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no ano serão revelados no dia 1º de novembro, às 15 horas. Com a expectativa do retorno de Neymar - Rodrygo, machucado, deve ser ausência - Dorival Júnior vai anunciar as peças para enfrentar a Venezuela, dia 14, fora de casa, e o Uruguai, dia 19, em Salvador. Os treinos para o primeiro jogo serão em Belém.