Herói da Libertadores de 2023, o atacante e ídolo Germán Cano voltou a balançar as redes pelo Fluminense após cinco meses e a quebra de jejum do argentino veio em boa hora. No duelo direto contra o Athletico-PR, Cano entrou na segunda etapa e marcou o gol da vitória por 1 a 0, nesta terça-feira, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.