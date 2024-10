Botafogo reprova veto à torcida no Uruguai, aciona Conmebol e até a Interpol por segurança

O Botafogo recebeu com surpresa e reprovação o pedido do ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para que a partida entre o clube brasileiro e o Peñarol seja com torcida única no estádio. A volta das semifinais da Copa Libertadores, após 5 a 0 na ida, ocorre nesta quarta-feira e muitos torcedores já estão ou a caminho para Montevidéu. A alegação do governo é que não há condições de segurança para os botafoguenses após os conflitos que ocorreram no Rio, na semana passada. O clube alvinegro cobrou uma resposta da Conmebol e ainda acionou a Interpol.