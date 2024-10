O Botafogo desperdiçou uma grande oportunidade de abrir frente no Brasileirão nesta sexta-feira. Depois de fazer 1 a 0 no retrancado Criciúma, nos acréscimos, deu bobeira na defesa e permitiu a igualdade, por 1 a 1. O tropeço no retorno ao Maracanã como mandante após 10 anos pode custar caro, com o Palmeiras tendo chances de encostar na classificação. São quatro pontos de vantagem, mas os paulistas ainda jogam na rodada.