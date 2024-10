O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, disse que as declarações de Luis Suárez sobre seu relacionamento com os jogadores não tiveram influência na derrota da 'Celeste' por 1 a 0 diante do Peru, na sexta-feira (11), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.