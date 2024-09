A Roma é mais uma equipe gigante da Liga Europa a largar com decepcionante empate em seus domínios. Assim como o Manchester United na quarta-feira, os italianos venciam por 1 a 0 e não conseguiram sustentar o resultado. No Estádio Olímpico, um gol de Aitor Paredes aos 40 do segundo tempo garantiu o empate do Athletic de Bilbao, por 1 a 1, para decepção da torcida. Já o Fenerbahçe de José Mourinho não decepcionou, com 2 a 1 sobre o Union St. Gilloise.