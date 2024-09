Maior medalhista olímpica do País, Rebeca Andrade se encontrou com Nadia Comaneci, uma das maiores ginastas de todos os tempos. Durante a Expo COB, em São Paulo, a brasileira e a romena trocaram elogios e deferências e falaram sobre as diferenças e semelhanças entre elas, lendas da ginástica de diferentes gerações.