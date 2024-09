Uma das apostas do técnico Dorival Júnior nesta nova fase da seleção brasileira, o zagueiro Gabriel Magalhães fez o único gol do Arsenal na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, neste domingo, no Hotspur Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. De quebra, a equipe do técnico Mikel Arteta assumiu a vice-liderança, aproveitando-se da derrota do Liverpool, por 1 a 0, frente ao Nottingham Forest.