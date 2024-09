O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado na noite deste sábado (7) pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele irá substituir Éder Militão, cortado na quinta-feira (5) por lesão. Sua chegada está prevista para domingo (8), e ele deve participar do treino com o restante da equipe no CT do Athletico-PR, em Curitiba.