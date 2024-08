De olho na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana, Vasco e Red Bull Bragantino empataram em 2 a 2, neste sábado, no Rio, com formações mistas pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a reestreia de Philippe Coutinho na casa vascaína, o estádio São Januário.