O Juventus derrotou o Hellas Verona por 3 a 0, nesta segunda, no estádio Marcantonio Bentegodi, e passou a ser o único time com 100% de aproveitamento ao final da segunda rodada do Campeonato Italiano. Consequentemente, assumiu a liderança isolada. Os gols foram de Vlahovic, duas vezes, e Savona.