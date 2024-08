João Fonseca ficou a um jogo da chave principal do US Open pela primeira vez na carreira. Depois de começar bem a definição da vaga nesta quinta-feira, o jovem brasileiro de 18 anos perdeu a paciência pelo excesso de erros não forçados e acabou caindo em batalha de 2h37 diante do norte-americano Eliot Spizzirri, parciais de 6/7 (8/10), 7/6 (7/5) e 4/6.