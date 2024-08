Voltando a marcar após cinco partidas, o atacante Vegetti foi importante nesta quarta-feira, para salvar o Vasco da derrota para o Atlético-GO, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Com um golaço aos 42 minutos do segundo tempo,o argentino decretou o empate por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).