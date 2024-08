Apesar de não ter vencido, o Fortaleza conquistou um bom resultado na Argentina nesta quarta-feira. Em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final, até saiu na frente com um golaço de Marinho, mas acabou empatando por 1 a 1, com o Rosario Central, no estádio Gigante Arroyito. Com isso, para avançar no mata-mata, o time brasileiro precisará vencer no duelo de volta.