Corinthians faz dois em 15 minutos, segura pressão e bate Red Bull Bragantino na Sul-Americana

O Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). A Conmebol exige capacidade mínima de 20 mil torcedores nesta fase, mas o público menor que 12 mil pessoas caberia até mesmo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Dominante no primeiro tempo, a equipe de Ramón Díaz precisou de 15 minutos para abrir e ampliar o placar. Pedro Caixinha respondeu no segundo tempo, mas não foi o suficiente para virar.