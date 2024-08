Após a derrota para o Avaí por 1 a 0, que tirou o Santos da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille evitou entrar em um "embate" com o presidente Marcelo Teixeira sobre a não utilização do meia Patrick, uma das contratações mais badaladas do clube para a temporada. O treinador enfatizou que a posição do atleta é uma das mais concorridas do elenco.