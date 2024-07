Polivalente Charles espera repetir sucesso de outros jogadores com a camisa 8 do Corinthians

Um dia após a estreia oficial, no empate por 2 a 2 com o Grêmio, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão, o volante Charles recebeu a camisa 8 das mãos do executivo de futebol, Fabinho Soldado, e do presidente Augusto Melo, e foi oficialmente apresentado no Corinthians. O quarto reforço da janela de transferências se definiu como um meio-campista polivalente e espera repetir o sucesso de outros corintianos que vestiram o número, casos de Paulinho, Elias e Renato Augusto mais recentemente, e também de Basílio, Sócrates e Rincón.