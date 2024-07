Equatoriano comanda São Paulo contra o Bragantino e conta com retorno de Luciano

O São Paulo trabalhou nesta sexta-feira visando o jogo diante do Red Bull Bragantino, sábado, no MorumBis, com novidades. A começar por quem estará no banco de reservas: o time será dirigido pelo equatoriano Carlos Gruezo, por causa das suspensões de Luis Zubeldía e do auxiliar Maxi Cuberas. Sem Calleri e Ferreirinha, o ataque pode ser formado por dois jogadores que até pouco tempo brigavam pela vaga do camisa 9, então machucado: Luciano e André Silva. O primeiro é certeza, enquanto o mistério pela segunda vaga vai até momentos antes do jogo.