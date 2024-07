Em resultado histórico, Brasil leva bronze na ginástica feminina por equipes em Paris-2024

A seleção brasileira de ginástica artística alcançou, nesta terça-feira, a sua melhor campanha da história na disputa por equipes em uma edição de Jogos Olímpicos, da melhor forma possível. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram a medalha de bronze da Olimpíada de Paris-2024, com pontuação total de 164,49, em disputa vencida pelos Estados Unidos de Simone Biles, principal rival de Rebeca nas futuras finais individuais. As americanas ficaram com 171,296 contra 165,494 da Itália, que ficou com a prata.