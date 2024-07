O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova e começa a respirar no Brasileirão. Foi a segunda vitória consecutiva e a primeira fora de casa neste campeonato. O resultado tira o time da zona de rebaixamento, com 18 pontos. Rival do time baiano, o Vitória é quem entra no Z-4, em 17º, com 15.