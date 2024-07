Copa América nos EUA: aumento de público e campos reduzidos dão 'aperitivo' do Mundial em 2026

A Copa América de 2024, que tem sua final neste domingo, entre Argentina e Colômbia, é mais um torneio organizado nos Estados Unidos para ampliar e desenvolver o esporte no país. A competição deste ano é fruto de um acordo entre Conmebol e Concacaf. Até 2026, serão sediados também o Mundial de Clubes, em 2025, e a Copa do Mundo, em parceria com México e Canadá. A edição deste ano, no entanto, teve seus problemas - campos reduzidos e segurança nos estádios - e sucessos, com o aumento do público nos estádios.