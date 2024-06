O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, corre o risco de ser banido do futebol inglês pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), afirmou o jornal The Sun, nesta terça-feira. O jogador foi acusado pela FA de envolvimento em esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês. O brasileiro diz ser inocente.