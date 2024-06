Um dos principais nomes do Palmeiras na temporada, o garoto Estêvão, de 17 anos, vive a expectativa da estreia em clássicos contra o Corinthians. Com cinco gols em 25 jogos pela equipe profissional, o atacante não escondeu a ansiedade e, neste sábado, disse que espera um jogo especial diante do rival, na segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque.