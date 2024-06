Superação é a palavra que define a classificação de Novak Djokovic às quartas de final de Roland Garros pela 18ª vez em 20 edições disputadas. O atual campeão, líder do ranking e dono de três títulos no Grand Slam de Paris, precisou de cinco sets para superar o argentino Francisco Cerúndolo após sentir dores no joelho direito e necessitar de atendimento por três vezes, além de sofrer um tombo. Fez 6/1, 5/7, 3/6, 7/5 e 6/3 após 4h39 para confirmar uma dura classificação e evitar perder a liderança do ranking.