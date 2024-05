As homenagens a Ayrton Senna no ano em que sua morte completa três décadas chegaram ao fatídico Circuito de Ímola nesta quinta-feira. No traçado onde o tricampeão mundial sofreu o acidente fatal, no GP de San Marino de 1994, o ídolo brasileiro foi lembrado por uma corrida "de rua" realizada na própria pista do autódromo e organizada por Sebastian Vettel. O circuito vai receber o GP de Emilia-Romagna no fim de semana.