A noite de quarta-feira na Copa do Brasil começou com mais três jogos da terceira fase da Copa do Brasil, com direito a jogo da elite e surpresas. Fortaleza e Vasco empataram em duelo equilibrado, enquanto o Athletico-PR foi derrotado pelo Ypiranga-RS. O Red Bull Bragantino também ficou no empate com o resistente Sousa-PB.