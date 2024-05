O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, divulgou a lista de convocados para a Eurocopa 2024 (14 de junho - 14 de julho) nesta quinta-feira (16) com o retorno do volante N'Golo Kanté, que joga na Arábia Saudita, além do atacante Kylian Mbappé, como já era esperado.