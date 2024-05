O Parma garantiu seu regresso à Serie A do futebol italiano após três anos de ausência com o empate em 1 a 1 com o Bari nesta quarta-feira. A duas rodadas do fim da Série B, o líder Parma tem três pontos de vantagem sobre o Como e sete à frente do Venezia, que perdeu do Catanzaro por 3 a 2.