Fábio Carille reforçou o seu desejo em cumprir o contrato com o Santos em entrevista concedida nesta quinta-feira. O treinador recusou a oferta do Vasco, que procura um nome no mercado após saída do argentino Ramón Díaz, e reafirmou o desejo de cumprir o contrato na Vila Belmiro. "Estou muito feliz aqui."