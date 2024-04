Depois de largar na quarta posição, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint (100 quilômetros, em 19 voltas) do GP da China, neste sábado (20), em Xangai, e somou mais oito pontos na classificação do Mundial de Pilotos. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, 13s043 atrás do líder, e o mexicano Sergio Perez (a 15s258), também da Red Bull, completaram o pódio.