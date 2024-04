O São Paulo divulgou o balanço financeiro de 2023, após aprovação dos conselheiros, e confirmou ter fechado o ano com déficit de R$ 62,2 milhões, valor que já havia sido antecipado no mês passado. O documento, publicado na edição do Estadão desta sexta-feira, traz detalhes dos acordos trabalhistas e cíveis do clube, entre os quais o maior montante devido é a Daniel Alves. Dívidas com Rogério Ceni e Dorival Júnior também estão discriminadas no balanço.