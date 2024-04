O Santos tem tudo para passar pela Série B do Campeonato Brasileiro sem sustos. Nesta sexta-feira, a equipe paulista visitou o Avaí, com clima bem adverso na Ressacada, não se intimidou e somou sua segunda vitória da competição, mantendo o desempenho perfeito graças a gols do jovem lateral-direito JP Chermont e do artilheiro Furch, que garantiram o triunfo por 2 a 0.