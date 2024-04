O Real Madrid continua imbatível no Campeonato Espanhol, no qual caminha a passos largos para mais uma conquista - será seu 36º título. Nesta sexta-feira, mesmo poupando titulares, ganhou a sexta partida seguida na competição, desta vez em visita à Real Sociedad, com 1 a 0, gol de jovem turco Arda Güler, e já pode ser campeão na próxima rodada.