Um dia após a despedida oficial de Pedro Martins, a caminho do Vasco, o Cruzeiro oficializou Paulo André interinamente na função de diretor de futebol. O ex-zagueiro trabalhava diretamente com os jogadores, e agora assume o cargo com a missão de resgatar a força do clube. "É um orgulho oficialmente poder assumir essa posição para ajudar o Cruzeiro a alcançar os objetivos do ano", afirmou, reconhecendo que o time fracassou na Copa do Brasil e ainda decepciona na Sul-Americana.