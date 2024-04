O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, entrou em contato com a diretoria do Flamengo nesta segunda-feira, para pedir desculpas pelo incidente ocorrido durante o clássico de domingo, entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque. De acordo com informações da ESPN, durante o duelo, um torcedor acertou uma cusparada no técnico Tite.