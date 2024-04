O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, faturou a pole position para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira, em Xangai. O circuito chinês, que retorna à F-1 após cinco anos com sucessivos cancelamentos devido à pandemia de covid-19, terá o também britânico Lewis Hamilton em segundo lugar no grid, seguido pelo espanhol Fernando Alonso.