Rafael Nadal teve encerrada de forma precoce a sua volta ao circuito nesta quarta-feira. O tenista espanhol foi derrotado pelo australiano Alex de Minaur, atual 11º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h52min de confronto, pela segunda rodada do Torneio de Barcelona, na Espanha.