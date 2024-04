O presidente Marcelo Teixeira confirmou nesta quarta-feira que o Santos encerrou o 'transfer ban' aplicado pela Fifa no mês passado. O dirigente anunciou pagamento da dívida com o Krasnodar, da Rússia, e também revelou dois reforços da equipe paulista para o início da Série B do Campeonato Brasileiro: Patrick e Escobar.