O empresário Joel Jota se defendeu após ser acusado de mentir sobre a sua carreira na natação. O assunto repercutiu após o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciar o ex-nadador como padrinho e mentor do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Outros atletas apontaram trechos do site de Jota, que atua como "treinador mental" e com performance esportiva, como mentiras. Ao Estadão, o ex-atleta contextualizou o que foi criticado e falou sobre carreira. Já a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirma participações em torneios e medalhas, mas reportagem apurou que ele nunca foi convocado para a seleção.