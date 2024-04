Em uma partida que tinha tudo para sair com os três pontos, o Guarani, mais uma vez, decepcionou seu torcedor e perdeu a segunda partida consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o time campineiro foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada.