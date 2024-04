O Fortaleza não tomou conhecimento dos reservas DO Boca Juniors-ARG e fez mais uma vítima na Arena Castelão. Com três assistências de Pochettino, o time nordestino dominou o rival argentino e venceu com autoridade por 4 a 2, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lucero e Pikachu, duas vezes cada, foram os autores dos gols da vitória histórica.